Öterken bayılan horoz artık dünya söhreti

Denizli'de horozunun öterken bayıldığını fark eden gencin sosyal medyaya yüklediği video, dünya genelinde ülkeden ülkeye yayılmaya başladı. Çin ve Japon medyasında günlerce konu olan ve son olarak İngiltere'deki bir şov programından davet alan 'Bayılan horoz'un yavruları için ise, birçok ülkeden talep gelmeye başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden 'Bayılan horoz'un yumurta ve civcivleri için sipariş geldiğini belirten Okan Gökbudak, "Yavrularını almak için birçok mesaj geldi. Hepsi ile iletişime geçtim. Ön sipariş aldım. Şu anda bütün illere yumurta ve civciv satışı yapıyorum" dedi. Denizli'den ilgi görmediğini belirten Gökbudak, "İngiltere'ye bile davet ettiler. Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere'den davet aldım" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP