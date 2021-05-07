Babasının vefatı bunalıma soktu

DENİZLİ'DE psikolojisi bozulan 16 yaşındaki genç kız, 2 katlı binanın çatısına çıktı. Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıl önce babasını kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen R.T. polisin bir saatlik ikna çalışmasının ardından kurtarıldı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırılan R.T. tedavi altına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP