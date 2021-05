Denizli'de aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Ali C., sokağı çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kendisini ziyarete gelen arkadaşı Hüseyin K'yı, Pamukkale ilçesindeki evine geri bırakmak için babasına ait 20 AAC 96 plakalı kamyonetle yola çıktı. Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesine geldiğine denetim yapan polis ekiplerini gören ehliyetsiz sürücü Ali C., U dönüşü yaparak geldiği istikamete kaçmaya başladı. Motorize Yunus ekipleri, uygulama noktasından kaçan kamyonetin peşine düştü.





Sesli ve ışıklı tüm 'dur' ihtarlarına rağmen Honaz ilçesi istikametine hızlı bir şekilde seyreden kamyonet, yolda zikzaklar çizerek polislerin önüne geçmesine engel olmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında ani U bir dönüşü yapan sürücü, anayoldan çıkarak Kale Mahallesine geçişi sağlayan dağ yoluna girdi. Dar yolda süratli kaçışını sürdüren Ali C., yakalanacağını anladığı bir anda aracını durdurdu.



ARKADAŞINI DAĞ BAŞINDA BIRAKIP KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Araçtan inen arkadaşı Hüseyin K.'nın polislere kimliğini uzatarak oyalamasını fırsat bilen Ali C., yeniden kaçmaya başladı. Hüseyin K'nin kimliğini alan Yunus ekipleri de, takiplerine devam etti. Dağlık arazideki inişli çıkışlı tehlikeli yolda yaklaşık 15 kilometre devam eden kovalamaca, Ali C.'nin izini kaybettirmek için girdiği Kale Mahallesindeki ara sokaklarda sona erdi. Yanlışlıkla bir çıkmaz sokağa giren Ali C., kendini bir besihanenin samanlığında bulunca yakayı ele verdi.



Kamyonetiyle birlikte samanlıkta yakalanan sürücü Ali C.'ye dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, görevli memura mukavemet, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi suçlardan toplam 20 bin TL para cezası uygulandı. Ali C.'nin kullandığı kamyonet otoparka çekildi.



DAĞDAN YÜRÜYEREK İNDİ

Hem kendi hem de polislerin canını hiçe saydığı tehlikeli kovalamacanın ardından samanlıkta yakalanan ehliyetsiz sürücü Ali C.'nin, polisleri oyalamak için dağ başında araçtan indirip kaderine ettiği arkadaşı Hüseyin K. ise, sıcak havada yürüyerek dağdan inmek zorunda kaldı. Kilometrelerce yürüyerek mahallenin girişine kadar geldiği anda Yunus ekipleri tarafından bulunan Hüseyin K.'ye de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL ceza kesildi.