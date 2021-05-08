Ölümüne arkadaş!

Denizli'de kendisine küfrettiği gerekçesiyle arkadaşı İmdat Köse'yi bıçaklayan Süleyman Zeren, çağırdığı ambulansta tedavi gören arkadaşını hiçbir şey olmamış gibi izledi. Köse ise "Beni bıçaklayan şahsı görmedim" diyerek kendisini öldüresiye bıçaklayan çocukluk arkadaşını polislere ihbar etmedi.

EKİPLER SIKIŞTIRDI

Akıllara durgunluk veren olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde mahallede sohbet eden iki arkadaş arasında önce sözlü tartışma çıktı. Arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden Zeren, eve giderek ekmek bıçağını aldı. Öfkeyle olay yerine dönen Zeren, İmdat Köse'yi ense, koltuk altı ve sırtından bıçakladı. Olayın ardından pişman olan zanlı, arkadaşının koluna girip 50 metre aşağıdaki camiye götürdü. Burada arkadaşının elini yüzünü yıkamak isteyen zanlı, arkadaşının çok fazla kan kaybetmesi sonucu 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Köse'ye ilk müdahaleye yaptı. Ambulansın içerisinde sağlık ekipleri yaralı Köse'nin kanını durdurmaya çalışırken, Zeren ise ambulansın yanında elleri kanlı bir şekilde arkadaşının tedavi edilmesini izledi. Ardından olay yerine gelen polis ekiplerine olayı görmediğini ve arkadaşını kanlar içinde bulduğunu söyleyen Zeren, ekiplerin sıkıştırması sonucu suçunu itiraf etti. Polis ekiplerine soğuk kanlı bir şekilde cevap vererek bıçağı attığı bölgeyi gösteren Zeren, gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKÇE