Otopark yangınında icralık araçlar kül oldu

DENİZLİ'DE yeddiemin deposunun otoparkında çıkan yangın sonrası icralık araçlar kül oldu. Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında, otoparktaki araçlardan 9'u kullanılamaz hale geldi. Otopark Müdürü Halil Karan, "Şu an biz de şoktayız. 9 aracımız yandı. Buna da şükür, ucuz atlattık. Zararımız büyük ama üstesinden geleceğiz" dedi. diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ