  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de 2 firari FETÖ'cü yakalandı

'de 2 firari 'cü yakalandı

Gelen son dakika haberine göre 'de 'ye ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği" suçundankesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Denizli'de 2 firari FETÖ'cü yakalandı
AA

10.05.2021, 17:07

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezaları bulunan B.C. ve D.E'nin saklandıkları adresi belirledi.

Örgüte ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika: FETÖ’nün yargı imamı yakalandı Yakalanan FETÖ’cü cezaevine gönderildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de 2 firari FETÖ'cü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.