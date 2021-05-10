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'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

'nin ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hilmi Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

11.05.2021, 01:04

Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Ş. (52) ile eşi Leyla Ş. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Leyla Ş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş'yi karnından bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hilmi Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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