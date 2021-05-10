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Haberler Denizli Pişkin kumarhaneci

Pişkin kumarhaneci

Pişkin kumarhaneci

10.5.2021

Denızlı'de metruk bir binada şüpheli ihbarını değerlendiren polis, kapısı dolap ile kapatılan binaya girdiğinde 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İşletmeci olduğunu belirten kadının sözleri ise pes dedirtti. "Burada kumar mı oynatıyorsunuz?" sorusuna Deniz V., "Daha kumar oynatmadım. Tadilatımız devam ediyor. 2 gün sonra oynatacağım" diyerek çileden çıkarttı.

İHSAN KARATAŞ

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