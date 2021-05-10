Pişkin kumarhaneci

Denızlı'de metruk bir binada şüpheli ihbarını değerlendiren polis, kapısı dolap ile kapatılan binaya girdiğinde 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İşletmeci olduğunu belirten kadının sözleri ise pes dedirtti. "Burada kumar mı oynatıyorsunuz?" sorusuna Deniz V., "Daha kumar oynatmadım. Tadilatımız devam ediyor. 2 gün sonra oynatacağım" diyerek çileden çıkarttı.

İHSAN KARATAŞ