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’de ! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Son dakika... ’nin ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının söndürülmesi için ekipler hızla çalışma başlattı.

Denizli’de orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı
İHA

11.05.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 15:54

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları kısa sürede rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve yayıldı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının söndürülmesi için ekipler hızla çalışma başlattı.

Yalan ihbar tüm ekipleri sokağa döktü

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