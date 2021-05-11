Ekmek yaparken ev ve saman deposu yandı

Yangın, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde Erkan Güven'e ait iki katlı evin zemin katında bulunan ocakta anne Gülsüm Güven ekmek yapmaya başladı. Ocaktan sıçrayan ateş, evde ki eşyalara geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler evi sarmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmeye çalışırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 yangın söndürme aracı ve 19 personel ile yangına müdahale edildi. Yangın esnasında Erkan Güven ahırda bulunan hayvanlarını iplerini keserek kurtardı.





Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından katlı ev ve yan tarafında bulunan samanlık deposu kullanılamaz hale geldi.



Erkan Güven ve ailesi yangını çaresizce izledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerde bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.