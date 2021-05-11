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Haberler Denizli Virüs bile onları durduramıyor! Kumarbazlar yakalanmamak için bakın ne yaptı?

Virüs bile onları durduramıyor! Kumarbazlar yakalanmamak için bakın ne yaptı?

Tüm dünya yaklaşık 2 senedir korona ile mücadele ederken virüsün bile durduramadığı kumarbazlar yakalanmamak için farklı yollara başvurmaya devam ediyor. 'de ortaya çıkan manzara ekipleri bile şaşırttı. Kumarcılar yakalanmamak için bakın bu kez ne yaptı?

Virüs bile onları durduramıyor! Kumarbazlar yakalanmamak için bakın ne yaptı?
İHA

11.05.2021, 10:39

Denizli'de yakalanmamak için apartman dairesini kiralayan kumarbazlar, polis baskını ile yakalandı. 8 kişiye yaklaşık 62 bin TL ceza işlemi uygulanırken dairedeki bebek beşiği ise dikkatlerden kaçmadı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldığı apartman dairesine operasyon düzenledi. Yakalanmamak için her yolu deneyen kumarbazlar, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde bir apartman dairesinin en üst katını kiraladıkları ortaya çıktı. Kumar oynanan dairedeki bebek beşiği ise dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekiplerinin baskını ile suçüstü yakalanan 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kumar oynanan adreste 240 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi. 8 kişiye ise sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ve kumar oynama suçundan yaklaşık 62 bin TL ceza işlemi uygulandı.

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