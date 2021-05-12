Son dakika... Alınan bilgiye göre, 20 TC 662 plakalı yolcu midibüsü, Üçeylül Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, midibüsü yol kenarına park ederek 5 yolcuyu araçtan indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.
Denizli'de seyir halindeki yolcu midibüsü yandı! Canlarını zor kurtardılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.