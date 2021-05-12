Son dakika: Denizli’de deprem

Denizli'de saat 17.16'da merkez üssü Merkezefendi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi olan 2.5 şiddetinde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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