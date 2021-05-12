Tarlada çalışan çiftçiyi vuran zanlı yakalandı

DENİZLİ Kale'de tarlasında çalışırken açılan ateşin hedefi olan çiftçi ağır yaralandı. Olay, Kale ilçesine bağlı Gölbaşı mahallesinde meydana geldi. Halil Ç. adlı kişi, aralarında husumet olan 40 yaşındaki çiftçi Bülent Sungur'a tütün tarlasında çalıştığı sırada ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Sungur'un hayati tehlikesi sürerken, Halil Ç. tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP