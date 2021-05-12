Vicdansız sürücü çarptı ve kaçtı

DENİZLİ Kale'de kızının evinden çıkan 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, asfalatta yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı kadına çarpan aracın şoförü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Fıkrak'a aracıyla çarpan kişinin kaçtığı açıklandı. Sağlık ekipleri de Hatice Fıkrak'ın cansız bedeni otopsi için Kale Devlet Hastanesine kaldırdı. jandarma ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

■ SEBAHATTİN ALP