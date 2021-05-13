  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’deki yangının sebebi mangal keyfi

’deki yangının sebebi mangal keyfi

Denizli’deki yangının sebebi mangal keyfi

13.5.2021

DENİZLİ Çardak'ta ormanlık alanda önceki gün başlayan yangının, mangal yakılırken çıktığı belirlendi. Sarp arazideki yangın söndürme çalışmalarında 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, 8 itfaiye aracı ve 15 personel yer aldı. Havadan da 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 hektar ormanlık alana zarar veren yangının mangal yakılması sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşlarındaki K.V., R.M.K. ile Y.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’deki yangının sebebi mangal keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.