Denizli’deki yangının sebebi mangal keyfi

DENİZLİ Çardak'ta ormanlık alanda önceki gün başlayan yangının, mangal yakılırken çıktığı belirlendi. Sarp arazideki yangın söndürme çalışmalarında 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, 8 itfaiye aracı ve 15 personel yer aldı. Havadan da 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 hektar ormanlık alana zarar veren yangının mangal yakılması sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşlarındaki K.V., R.M.K. ile Y.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

DİĞER