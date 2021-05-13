DENİZLİ Çardak'ta ormanlık alanda önceki gün başlayan yangının, mangal yakılırken çıktığı belirlendi. Sarp arazideki yangın söndürme çalışmalarında 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, 8 itfaiye aracı ve 15 personel yer aldı. Havadan da 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 hektar ormanlık alana zarar veren yangının mangal yakılması sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşlarındaki K.V., R.M.K. ile Y.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
Denizli’deki yangının sebebi mangal keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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