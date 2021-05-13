Maganda kurşunu yalanından pusu çıktı

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Halil Çaka, Bülent Sungur'un eşine sarkıntılık yaptığını öğrendi. Çaka, 1 hafta boyunca yaptığı takibin ardından Sungur'u öldürmek için hazırladığı planını hayata geçirdi. Sungur'u tütün dikmek için gittiği tarlasına kadar takip eden Çaka, ormanlık alandan av tüfeğiyle Sungur'a ateş etti.

Husumetlisinin kanlar içinde yere yığıldığını gören zanlı, suç aletini ormanlık alana gizleyerek kendisine ait dükkana giderek hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Bülent Sungur, ambulansla hastaneye sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu Sungur'a ormanlık alandan ateş eden şüphelinin Halil Çaka olduğu tespit edildi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Olay gününden bu yana saklandığı akrabasının evinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil Çaka, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlediği suçtan kurtulmak için olay sırasında başka bir yerde olduğunu söyleyen Çaka, verdiği ifadeyi ispatlamak için de 2 arkadaşından yalan tanıklık etmesini istedi.

Sabaha kadar sorgusu devam eden zanlı, yapılan çapraz sorguda suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Olay sonrası saklanan av tüfeği ise, şüphelinin JASAT'a yer göstermesi sonucu arazide bulundu. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınan Halil Çaka'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Başına giren saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Bülent Sungur'un ise acil ameliyata alındığı, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

İHSAN KARATAŞ