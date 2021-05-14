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Haberler Denizli Anonsu duyan yangına koştu

Anonsu duyan yangına koştu

’nin ilçesine bağlı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Camiden yapılan anonsa söndürme çalışmalarına katılan vatandaşın da desteğiyle, yangın büyümeden söndürüldü.

Anonsu duyan yangına koştu

14.05.2021, 09:56

Son dakika... Edinilen bilgiye göre; hava kararmaya yakın Menteşe Mahallesindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Durum hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu arada mahalle de yaşayan vatandaşlar da eline ne geçirdiyse yangını söndürmek için olay yerine koştu. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı ve 2 saat de soğutma çalışması gerçekleştirildi.



Camiden yapılan anons ve mahalle halkının olağan üstü gayreti ile yangın daha da büyümeden söndürüldü. Meydana gelen orman yangını sonrası yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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