  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de kaldırımda yürürken ezilen yaşlı adam kurtarılamadı

'de kaldırımda yürürken ezilen yaşlı adam kurtarılamadı

’de kaldırımda yürürken özel bir hastaneye ait hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan , hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Denizli'de kaldırımda yürürken ezilen yaşlı adam kurtarılamadı
İHA

14.05.2021, 15:01

Olay, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre; özel bir hastaneye ait Y.A., idaresindeki 20 EM 263 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı park etti. Daha sonra Y.A., araçtan ayrıldı. O sırada park edilen araç kaldırımı da aşarak evine giden 63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'a çarptı.

Kaldırımda bulunan ağaç ile araç arasında kalan Altıntaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. araç ile ağaç arasında sıkışan Altıntaş, sağlık ekipleri tarafında Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş hastanedeki yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de kaldırımda yürürken ezilen yaşlı adam kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.