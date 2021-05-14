Şehit polis memuru Veli Kabalay, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin babası İsmail Kabalay, annesi Aysel Kabalay, eşi Şükran Kabalay, ablası Fatma Bölükbaşı ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve ailenin yakınları katıldı.





Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin. Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Nasıl dayanayım yavrum. Arkandan beni de götür annem. Koca dağlar yıkıldı da altında kaldım oğlum. Ben gitseydim keşke. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.





Şükran Kabalay ise sık sık eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Şehit olmak istedi, oldu. Şehidim nasıl gittin" diyerek, ağıt yaktı. İsmail Kabalay da, "Yavrusuna doyamadı, ben de yavruma doyamadım" diye ağladı.



Şehit Veli Kabalay'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası tören mangasındaki silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. 3 yıllık evli, 10 aylık 'Asel' isminde bir kız babası olan şehit polis memuru Veli Kabalay, Ulukent Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.