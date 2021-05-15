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Haberler Denizli Kaldırımda aracın ezdiği adam hayata tutunamadı

Kaldırımda aracın ezdiği adam hayata tutunamadı

Kaldırımda aracın ezdiği adam hayata tutunamadı

15.5.2021

DENİZLİ'DE kaldırımda yürürken özel bir hastaneye ait hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Abdurrahman Altıntaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Değirmenönü mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre; özel bir hastaneye ait Y.A, idaresindeki 20 EM 263 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı park etti. Daha sonra Y.A, araçtan ayrıldı. O sırada park edilen araç kaldırımı da aşarak evine giden 63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'a çarptı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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