Park halindeki araba alevlere teslim oldu

Denizli'de park halinde bulunan otomobil alevlere teslim oldu. Pamukkale ilçesi İstiklal mahallesinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan 20 DT 202 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil, yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan otomobil kullanılamaz hale geldi.

SEBAHATTİN ALP