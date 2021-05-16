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'de feci kaza! İki Ukraynalı hayatını kaybetti

'nin ilçesinde meydana gelen kaza Ukrayna uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morguna götürüldü.

Denizli'de feci kaza! İki Ukraynalı hayatını kaybetti
AA

16.05.2021, 13:13

Denizli'den Antalya yönüne giden Ukrayna uyruklu Vladyslav Zikran yönetimindeki 07 YOM 63 plakalı otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolculardan Ukrayna uyruklu Aleksandre Popov'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.



Yaralanan sürücü Vladyslav Zikran ile yolcular Anastasia Prishko ve Anastasia Nesyerenko, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Prishko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nesyerenko ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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