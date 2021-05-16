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'de orman yangını büyümeden söndürüldü

’nin ilçesinde belirlenemeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. 2 hektarlık alanın küle döndüğü orman yangınında, jandarma ve vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti.

Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü
İHA

16.05.2021, 16:58

Bekilli'nin Yeni Mahallesi Tata mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir anda dumanlar yükselerek yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler hızla yayılan alevleri kontrol altına alabilmek çalışma başlattı. 3 arazöz ile yangına müdahale eden itfaiye görevlilerin hortumlarını jandarma ve vatandaşlar tutarak yardım etti. Yangın daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılırken, ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

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