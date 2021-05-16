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Haberler Denizli Şarampole devrilen motor sürücüsü öldü

Şarampole devrilen motor sürücüsü öldü

Şarampole devrilen motor sürücüsü öldü

16.5.2021

DENIZLI Sarayköy'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Musa Şen (25) öldü. Kaza önceki gece Tekke mahallesinde meydana geldi. Ailesini ziyarete gelen Musa Şen, motosikletiyle gezintiye çıktı. Şen'in kontrolünden çıkan motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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