Dolandırıcı ehlıyetsız ve alkollü çıktı

DENİZLİ Pamukkale'de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp hızla kaçarken, araç plakası tüm ekip ve istasyonlara bildirildi. Deliktaş kavşağında önlem alan polisler, otomobilde bulunan sürücü Cihat Ö. ve yolcu konumunda bulunan Ahmet D. ile İsa B'yi kavşakta yakaladı. Alkometreyi üfleyen Cihat Ö'nün 304 promil alkollü olduğu tespit edildi.



OLAY YERİNDE POLİSTEN ÖĞRENDİ

OLAY yerinde dolandırıcılıktan arandığını öğrenen Cihat Ö, savcılığa ifade verdiğini belirterek kurtulmak istese de gözaltına alındı. Cihat Ö'ye toplamda 14 bin 50 TL idari para cezası kesildi. Yanındaki arkadaşlarına ise kısıtlamayı ihlalden toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

SEBAHATTİN ALP