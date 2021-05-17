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Haberler Denizli Ege'nin o ilçesinde mayıs ayında kış havası! Sobalar yakıldı paltolar giyildi

Ege'nin o ilçesinde mayıs ayında kış havası! Sobalar yakıldı paltolar giyildi

'nin yüksek ilçelerinden 'nde Mayıs ayının 3. haftasında gece sıcaklıklar 5 - 6 derece arasında seyrediyor. Mayıs ayında kış geri gelince paltolar ve şemsiyeler raflardan tekrardan indi, sobalar tekrar ateşlendi.

Ege'nin o ilçesinde mayıs ayında kış havası! Sobalar yakıldı paltolar giyildi
İHA

17.05.2021, 10:36

Mevsim normallerinin dışında bir Mayıs ayı yaşayan Denizli'nin Çameli ilçesinde kış geri geldi. Gece sıcaklıklarının 5 - 6 dereceye kadar düştüğü Çameli'nde, Mayıs ayında kış geri gelince paltolar ve şemsiyeler raflardan tekrardan indi, sobalar tekrar ateşlendi. İlçenin yüksek kesimlerinde kışın vazgeçilmezi olan kestaneler, yeniden sobaların üstüne konuldu. Yaz geldi diye sobaları kaldıran Çamelililer, yağışlı havada ısınmak için ya elektrikli ısıtıcılar ile ya da sobayı tekrar kurarak ısınmaya çalışıyorlar.



Çameli'de Geceleri hissedilir bir şekilde soğuk olduğu için sobaları yakmaya başladıklarını belirten vatandaşlar, "Yaz Havası Gelmeden Kış geri geldi , fakat bu günlerde havalar oldukça soğuk. Küçük çocukları ve hastaları olan aileler özellikle sobaları yakıyorlar. Sobaları ve kaloriferleri yanmayan vatandaşlar ise elektrik ısıtıcıları idare ediyor" dediler.

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