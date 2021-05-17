Tarlaya uçan araba 2 turiste mezar oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tatil için Türkiye'ye gelen Ukraynalı turistlerin içinde bulunduğu otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Antalya yönüne giden Ukrayna uyruklu Vladyslav Zikran yönetimindeki otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya doğru devrildi.



CAN PAZARI YAŞANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurda yığınına dönen araçtakilere anında müdahale eden sağlık ekipleri, yolculardan Ukrayna uyruklu Aleksandre Popov'un (27) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Vladyslav Zikran ile yolcular Anastasia Prishko (28) ve Anastasia Nesyerenko ise, araçtan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Prishko da burada yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazanın sebebini bulmak için soruşturma başlattı.





HASTANEDE KURTARILAMADI

HASTANEYE kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 28 yaşındaki Anastasia Prishko, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anastasia Nesyerenko ise, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Sebahattin ALP