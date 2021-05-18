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'de şaşırtan görüntü! Yolunu kaybeden angut ailesi sokaklarda yürüyüşe çıktı

'nin ilçesinden gelen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. 'nde sadakati ile bilinen ve 20 yavrusu yolunu şaşırıp boş sokaklarda yürüyüşe çıktı.

Denizli'de şaşırtan görüntü! Yolunu kaybeden angut ailesi sokaklarda yürüyüşe çıktı
İHA

18.05.2021, 11:29

Tam kapanma nedeniyle bayramın ikinci gününde sokakları boş olan ilçede, her yıl baharın girmesi ile Karaman Gölü'nün sezonluk misafirleri olan angut kuşu ve 20 yavrusu boş olan sokaklara doğru yürüyüşe çıktı. Karaman Gölü'nden ilçe merkezine kadar yürüyen angut ailesi yolda gören vatandaşların fotoğraflarını çekmek istemesi üzerine anne angut yavrularını bırakarak havalandı.

Yalnız kalan yavru Angut kuşlarının bir kısmı geriye dönerken bir kısmı da ilçe merkezine doğru panik içinde yürümeye devam etti. İki aylık oldukları düşünülen yavrulara yetişmek mümkün olmadı. Duyarlı bir vatandaş, angut kuşlarını zarar görmemeleri için 5 kilometre uzaklıktaki Karaman Gölü'ne bıraktı.



ANGUT KUŞU BİR TÜR SADAKATİN TİMSALİDİR
Karaman Gölü, bahar ayının gelmesi, havaların ısınması ile bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biriside ölen eşine sadık oluşuyla bilinen hayatının sonuna kadar yas tutmaları ile efsaneleşen Angut kuşudur. Gölün çevresinde sazlık alanlarda yaşayan Angut kuşu bir tür sadakatin timsalidir.

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