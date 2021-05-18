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’de su kesintisi

Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçesinin Dağal Mahallesi'nde içme suyu deposundaki bakım ve tamir çalışmalarından dolayı planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Denizli’de su kesintisi
İHA

18.05.2021, 11:41

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu deposu çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında Baklan ilçesinin Dağal Mahallesi'nde içme suyu deposundaki bakım ve tamir çalışmalarından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceği beliritldi.

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