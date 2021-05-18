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Haberler Denizli Denizli’de taksiye çarpan motosikletli kurye öldü

’de taksiye çarpan motosikletli kurye öldü

Denizli’de taksiye çarpan motosikletli kurye öldü

18.5.2021

DENİZLİ Pamukkale'de bir restoranda kuryelik yapan Bayram Kurt (42) idaresindeki motosiklet, yan sokaktan caddeye çıkan Ahmet S. yönetimindeki ticari taksiyle çarpıştı. Kazada kasklı motosiklet sürücüsü Kurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Taksi sürücüsü Ahmet S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

■ SEBAHATTİN ALP

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