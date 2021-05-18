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Haberler Denizli Pamukkale 12 bin 597 turisti misafir etti

12 bin 597 turisti misafir etti

Pamukkale 12 bin 597 turisti misafir etti

18.5.2021

KOVİD-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma döneminde, Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'yi, 12 bin 597 yabancı turist gezdi. Çoğunluğu Ukraynalı 12 bin 597 turist, tam kapanmada Hierapolis Antik Kenti'ni gezip, travertenlerde yürümenin keyfini yaşadı. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'ye gelen misafirlerin gelecek dönem için turizmciye umut verdiğini söyledi. Aşılamanın hız kazanmasıyla Pamukkale'nin eski günlerine döneceğini tahmin ettiklerini belirten Şen, "Salgına rağmen Pamukkale'miz ilgi görmeye devam ediyor. Dünyada tanınırlığı artan beyaz cennetimizin eski coşku dolu günlerini yakalayacağını ümit ediyoruz" dedi.
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