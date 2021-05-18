Yangına giden araröz devrildi: 2 yaralı

DENİZLİ Çameli Orman İşletme Müdürlüğü'ne gelen orman yangını ihbarı üzerine Karabayır Mahallesi'nden yola çıkan bir arazöz, Cevizli Mahallesi Araplar rampası mevkiinde devrildi. Kazada araçtaki Yıldıray Öksün ve sürücü Oral Ongun yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yıldıray Öksün'ün ayağının kırıldığı ve her iki personelin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP