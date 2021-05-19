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'de fabrika yangını! Bazı işçiler dumandan etkilendi

’de bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de fabrika yangını! Bazı işçiler dumandan etkilendi
DHA

19.05.2021, 17:01

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.



Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının depo bölümünde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, 6 itfaiye aracı ve 18 personelle yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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