Hız tutkusu sonları oldu

Denizli'de aşırı hız yüzünden meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan cipteki enişte ile kayınbiraderi feci şekilde can verdi. Çarpmanın şiddetiyle cip ikiye, beton direk ise üçe bölündü. İtfaiye ekipleri saatlerce uğraşmasına rağmen hurdaya dönen cip ile direği birbirinden ayıramayınca, direği araçla birlikte çekiciye yüklemek zorunda kaldılar. Sarayköy ilçesi Altıntepe mahallesindeki korkunç kazada, Ozan Yeşil (31), 48 TC 671 plakalı cipiyle kayınbiraderi Erkan Batum'a (40) otomobil almak için Denizli'ye gitmek üzere yola çıktı. Aşırı hız yapan sürücü Yeşil'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cip yoldan çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Beton direğe dolanan araçtaki enişte ile kayınbirader olay yerinde öldü. Olay yerine koşan iki adamın yakınları sinir krizleri geçirdi.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle, yol kenarında bulunan beton elektrik direği 3'e bölünerek yıkılırken, lüks cip ise 2'ye bölündü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen lüks cipte bulunan enişte ile kayınbiraderin parçalanmış cesetlerini itfaiye ekipleri güçlükle çıkardılar. Evli ve 1 çocuk babası sürücü Ozan Yeşil'in, Denizli Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

Tektstil işiyle uğraşan Erkan Batum'un da 3 çocuk babası olduğu belirlendi. Ozan Yeşil ve yanındaki Erkan Batum'un cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı. Daha sonra yakınları tarafından alınan Ozan Yeşil'in cenazesi Denizli'deki Çakmak mezarlığında, kayınbiraderi Erkan Batum ise Altıntepe mahallesinde defnedildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Ekipler, hurdaya dönen aracı elektrik direğinden ayıramayınca, 3 parçaya bölünen direkle birlikte kaldırdılar. Öte yandan elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Aydem yetkilileri yıkılan direğin yerine yenisini koyarak yeniden mahalleye elektrik sağlandı.

SEBAHATTİN ALP