  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Parkta tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

Parkta tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

'nin Pamukkale ilçesinde, parkta tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Parkta tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçakladı
DHA

20.05.2021, 01:10

Olay, saat 18.30 sıralarında Atalar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Tuncay Demirpolat (19) ile arkadaşı Hasan Kartop (17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Demirpolat yanında getirdiği bıçakla Kartop'u göğsünden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kartop, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Tuncay Demirpolat ve yanındaki kuzeni Ayhan Demirpolat'ı İnönü Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan iki kişinin sabah saatlerinde Hasan Kartop'un kardeşi ile kavga ettiği, taraflar arasında bu nedenle husumet yaşandığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Parkta tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.