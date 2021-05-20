Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli'yi fırtına sonrası oluşacak olan afetlere karşı tedbirli olması konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.