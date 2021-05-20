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için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

, ’de 21 Mayıs 2021 Cuma günü için şiddetli fırtına sonrası oluşacak olan çatı uçması ve direk devrilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İHA

20.05.2021, 15:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli'yi fırtına sonrası oluşacak olan afetlere karşı tedbirli olması konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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