Kızına bağıran eski damadını tüfekle vurdu

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde Ayhan Ö, kızına bağırmaya başlayan eski damadı Nuri Akyol'u av tüfeğiyle vurdu. Olay, önceki akşam saatlerinde Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Akyol, 4 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Nazlı Ö. ile konuşmak için kayınpederi Ayhan Ö'nün evine gitti. Burada Nazlı Ö. ile Nuri Akyol arasında tartışma çıktı. Nuri Akyol eski eşine bağırıp küfür etmeye başlayınca olanlar oldu.

BU anlara şahit olan Eski kayınpeder Ayhan Ö, evdeki av tüfeğiyle Nuri Akyol'a ateş etti. Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Nuri Akyol yaralandı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nuri Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

■ SABAHATTİN ALP