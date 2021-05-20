  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Üzerine mermer blok düşen isçi can verdi

Üzerine mermer blok düşen isçi can verdi

Üzerine mermer blok düşen isçi can verdi

20.5.2021

DENİZLİ Çal'da mermer ocağında çalışırken, üzerine mermer blok düşen işçi Sezai Ünlü (40) öldü. Olay Belevi mahallesinde dün saat 14.00'te meydana geldi. Evli, iki çocuk babası Ünlü, çalıştığı mermer ocağında kesip, taşımak istediği mermer bloğun altında kaldı. Sağlık ekipleri, itfaiye tarafından mermer blokun altından çıkarılan Ünlü'nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde jandarma incelemesinin ardından Ünlü'nün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üzerine mermer blok düşen isçi can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.