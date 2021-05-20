Üzerine mermer blok düşen isçi can verdi

DENİZLİ Çal'da mermer ocağında çalışırken, üzerine mermer blok düşen işçi Sezai Ünlü (40) öldü. Olay Belevi mahallesinde dün saat 14.00'te meydana geldi. Evli, iki çocuk babası Ünlü, çalıştığı mermer ocağında kesip, taşımak istediği mermer bloğun altında kaldı. Sağlık ekipleri, itfaiye tarafından mermer blokun altından çıkarılan Ünlü'nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde jandarma incelemesinin ardından Ünlü'nün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
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