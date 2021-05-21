Arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı

DENİZLİ Pamukkale'de, parkta arkadaşının göğsünden bıçakladığı kişi yaralandı. Atalar mahallesinde önceki akşam Tuncay Demirpolat (19) ile arkadaşı Hasan Kartop (17) arasında çıkan sözlü atışma, kavgaya dönüştü. Demirpolat bıçakla Kartop'u göğsünden yaralayıp kaçtı. Kartop, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Tuncay Demirpolat ve yanındaki kuzeni Ayhan Demirpolat yakalandı. İki şüphelinin sabah Kartop'un kardeşiyle kavga ettikleri, bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP