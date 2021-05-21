  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı

Arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı

Arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı

21.5.2021

DENİZLİ Pamukkale'de, parkta arkadaşının göğsünden bıçakladığı kişi yaralandı. Atalar mahallesinde önceki akşam Tuncay Demirpolat (19) ile arkadaşı Hasan Kartop (17) arasında çıkan sözlü atışma, kavgaya dönüştü. Demirpolat bıçakla Kartop'u göğsünden yaralayıp kaçtı. Kartop, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Tuncay Demirpolat ve yanındaki kuzeni Ayhan Demirpolat yakalandı. İki şüphelinin sabah Kartop'un kardeşiyle kavga ettikleri, bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.