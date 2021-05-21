Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satarken yakalandı!

DENİZLİ'DE uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenleyen JASAT timleri, bir evde farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Yakalanan zanlının, uyuşturucu madde satmaktan hapse girdiği ve izinli olarak çıktığı öğrenildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesi Kocabaş mahallesinde madde sattığı tespit edilen A.A'nın evine narkotik köpekleriyle baskın düzenledi. Aramalarda farklı noktalara zulalanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 10 farklı suç kaydı olan ve hapisten izinli çıkan A.A. cezaevine gönderildi.

■ SEBAHATTİN ALP