Cami duvarındaki saati çalan hırsız gözaltında

DENİZLİ'DE camide duvar saatini çalan hırsız, imamın ısrarlı takibi sonucu yakayı ele verdi. Merkezefendi'de meydana gelen olayda, ikindi vakti namaz saatinde camiye giden Orhan Gültepe, duvar saatini ayarlamak bahanesiyle kontrol etti.

Akşam namazında camiye tekrar gelen hırsız, cemaat dağılınca saati duvardan aldı. Olan biteni kamera görüntülerinden izleyen imam, hırsızı dedektif gibi takip etti ve polise haber verip yakalattı. Polislerin 'Neden çaldın?' sorusuna hırsız, "Neden çaldığımı bilmiyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP