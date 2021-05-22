Üzerine ağaç devrildi! Sonrasında verdiği tepki şaşırttı

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Asil Çınar B., annesi Eda B. ile parka giderek oyun oynamaya başladı. Ardından Asil Çınar B.'nin üzerine kaydıraktan kaydığı sırada ağaç devrilerek düştü. O sırada bankta oturan annesi sesi duyarak hızlıca koşup oğlunu ağacın altından kurtardı. Olayın etkisiyle çocuk neye uğradığını şaşırarak şok geçirirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Asil Çınar B.'nin boynuna boyunluk takarken, kontrol amaçlı hastane götürmek istedi.





İĞNE VURULMAYACAĞINA İKNA EDİLEMEDİ

Hastaneye götürüleceğini duyan 10 yaşındaki çocuk iğne vurulma korkusuyla annesine sarılarak ambulansa binmek istemedi. Sağlık görevlilerinin iğne vurmayacağız demesine rağmen inanmayan Çınar B., "Bir dakika ben çok iyim diyerek' engel olmaya çalıştı. Annesinin ve sağlık görevlilerin yoğun çabasıyla ikna edilen Çınar B., görevlinin kucağına almasıyla beraber sedyeye yatırıldı.

Bu sırada dahi 'Ne olur abla iğne olmasın' diyerek ağlayan Çınar B., annesinin elini bırakmayarak ambulansa bindirildi. Kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki Asil Çınar B,'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.