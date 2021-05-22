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Haberler Denizli Üzerine ağaç devrildi! Sonrasında verdiği tepki şaşırttı

Üzerine ağaç devrildi! Sonrasında verdiği tepki şaşırttı

’de parkta oyun oynadığı sırada üzerine ağaç devrilen 10 yaşındaki çocuk, iğneden korktuğu için ambulansa binmekte direndi. Sağlık görevlileri ve annesinin çabasıyla ikna edilen çocuk, sedyeye yatırıldığında "Ne olur abla iğne olmasın" diyerek ağlamaya başladı.

Üzerine ağaç devrildi! Sonrasında verdiği tepki şaşırttı
İHA

22.05.2021, 08:59

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Asil Çınar B., annesi Eda B. ile parka giderek oyun oynamaya başladı. Ardından Asil Çınar B.'nin üzerine kaydıraktan kaydığı sırada ağaç devrilerek düştü. O sırada bankta oturan annesi sesi duyarak hızlıca koşup oğlunu ağacın altından kurtardı. Olayın etkisiyle çocuk neye uğradığını şaşırarak şok geçirirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Asil Çınar B.'nin boynuna boyunluk takarken, kontrol amaçlı hastane götürmek istedi.



İĞNE VURULMAYACAĞINA İKNA EDİLEMEDİ
Hastaneye götürüleceğini duyan 10 yaşındaki çocuk iğne vurulma korkusuyla annesine sarılarak ambulansa binmek istemedi. Sağlık görevlilerinin iğne vurmayacağız demesine rağmen inanmayan Çınar B., "Bir dakika ben çok iyim diyerek' engel olmaya çalıştı. Annesinin ve sağlık görevlilerin yoğun çabasıyla ikna edilen Çınar B., görevlinin kucağına almasıyla beraber sedyeye yatırıldı.

Bu sırada dahi 'Ne olur abla iğne olmasın' diyerek ağlayan Çınar B., annesinin elini bırakmayarak ambulansa bindirildi. Kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki Asil Çınar B,'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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