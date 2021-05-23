94 yaşında koronayı yenip ilk aşısını oldu

DENİZLİ'DE 94 yaşındaki Nuri Güler, Kasım ayında korona virüse yakalandı. İlerleyen yaşına rağmen korona ile savaşını kazanan ve sağlığına kavuşan Nuri Dede, ilk aşısını da oldu. Nuri Dede'nin oğlu Nazmi Güler babasını korona virüsten korumak için aşı yaptırdıklarını söyleyerek sağlık ekibine teşekkürlerini etti. Evinde aşılanmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Nuri Güler de, "Evime kadar geldiniz. Aşımı yaptınız. Bugünümüze şükür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP