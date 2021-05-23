İnternet tepesi!

DENİZLİ Çivril'de bulunan İğdir Mahallesi'nin dağlık kesmi Naldanlı mevkisinde besici ailelerin çocukları, internet çekmediği için pandemi döneminde derslerine katılmakta güçlük çekti.

Bölgede yaşayan 10 öğrenci, derslerine girebilmek için ya ilçe merkezine ya da yüksek tepelere gitmek zorunda kaldı. İğdir Mahallesi Muhtarı Sadettin Özel, sorunu çözmek için kolları sıvadı. İmece usulü para toplanıp yansıtıcı ve güneş paneli alındı. Ardından muhtar ve mahalle halkı, ilçe merkezini gören yaklaşık 150 metre yükseklikteki tepeye cihazları taşıyıp kurdu. Etrafını da geçici olarak çalılarla kapattı. Sistemin kurulmasının ardından öğrenciler, evlerinde internete bağlanıp derslerine online girmeye başladı.

TEPELERE ÇIKIYORLARDI

İNTERNET çekmediği için öğrencilerin derslerinden uzak kaldığını söyleyen Özel, "Para toplayıp cihazları alarak dağa kurduk. Bizim tek derdimiz öğrencilerimizin eğitimden geri kalmaması. Şimdi rahatlıkla derslerine girebiliyorlar" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP