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Haberler Denizli Kaçak avlananlara 166 bin 662 lira ceza

Kaçak avlananlara 166 bin 662 lira ceza

Kaçak avlananlara 166 bin 662 lira ceza

23.5.2021

DENİZLİ'NİN Beyağaç ilçesinde Sandıras Dağı'nda yaban keçisi vurulduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Muğla ilinden geldikleri tespit edilen M.K, A.K, C.K, İ.K, G.K. ve H.D'ye ulaşıldı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu maddeleri gereğince 6 kişiye yaban keçisi avlamaktan toplam 166 bin 662 TL idari para cezası ve cezai işlem uygulandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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