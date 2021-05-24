  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

'de polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital verilere ve örgütsel dokümanlara el koyulduğu belirtildi.

Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
AA

24.05.2021, 16:33

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, bu sabah kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital verilere ve örgütsel dokümanlara el koyulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.