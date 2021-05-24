Haberler Denizli Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Denizli'de polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital verilere ve örgütsel dokümanlara el koyulduğu belirtildi.