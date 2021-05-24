Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, bu sabah kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital verilere ve örgütsel dokümanlara el koyulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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