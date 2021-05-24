Fotoğraf cinayeti

Denizli'de arkadaşlarının düşman olarak gördüğü kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan genç, arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. 3 kişinin yaralandığı olayda, genci korumaya çalışırken arada kalan arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Mustafa K'nin düşmanı olarak gördüğü bir kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşmasına öfkelenen Halil U. (29) evine kadar geldiği Mustafa K. ile tartışmaya başladı.

Yanında getirdiği arkadaşlarıyla birlikte "Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin" diyerek Mustafa K'ye bıçakla saldıran Halil U'yu Mustafa K'nin kuzeni Musa K. ve arkadaşları Yaşar Keskinsaz engellemeye çalıştı.



AĞIR YARALANDI

Çıkan kavgada Musa K. kalçasından, Halil U. ve Mustafa U. kolları ile karnından, Yaşar Keskinsaz da (28) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Keskinsaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Halil U, Mustafa U, Y.İ.G. ve B.D.D. tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP