Anne ile oğlu 1 saat arayla Kovid kurbanı

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi personeli Neşet Çelik (45) ile annesi Nazmiye Çelik (68), korona virüs nedeniyle 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Neşet Çelik, 1 ay önce korona virüse yakalandı. Çelik, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Ardından annesi Nazmiye Çelik de korona virüsten rahatsızlanıp, aynı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Neşet Çelik dün sabah saat 07.00 sıralarında, Nazmiye Çelik ise oğlundan 1 saat sonra hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazeleri Uşak'ta toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP