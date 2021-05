Haberler Denizli Denizli'deki korkunç kaza kamerada! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Denizli’nin Çal ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa, bayan sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Yaralının otomobilin ön camına yapıştığı kaza, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

26.05.2021, 16:42